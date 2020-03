Sussidi alimentari, Ciacciarelli (Lega):” Un piccolo passo dalla Regione ma bisogna fare di piu’ “

“Sussidi alimentari: dalla Regione Lazio arriva la modica cifra di 5 euro a testa al giorno, fino ad un tetto massimo di 100 euro a settimana per ciascuna famiglia: apprezzo il gesto, ma bisogna fare di più. Stando dentro casa le famiglie tendono a consumare più generi alimentari, pertanto la cifra stanziata dalla Giunta Zingaretti è insufficiente. Come fanno le persone a comprare latte, pasta, pane, carne, olio, patate, un pezzo di formaggio, per elencare dei beni di prima necessità in una casa. Preso atto che la situazione è straordinaria, e che la Regione ha fatto un passo verso i cittadini più bisognosi, auspico però che la Giunta stanzi più fondi, in modo tale da permettere alle famiglie di acquistare almeno i beni alimentari di prima necessità.

fonte comunicato stampa