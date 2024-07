Supporto psicologico ai pazienti oncologici, la Regione promuove bando per la formazione dei professionisti

Si chiama ‘Benessere psicologico per i pazienti oncologici’ l’iniziativa della Regione Lazio che consiste nell’attivare un piano di assistenza psico-oncologica per assicurare un supporto psicologico e psicoterapeutico a chi affronta o ha affrontato una malattia che coinvolge la persona e il suo sistema di vita da un punto di vista biologico, cognitivo, emotivo, relazionale e sociale.L’avviso è destinato alle associazioni e alle società scientifiche che, attive nel campo della psico-oncologia in ambito clinico, formativo, sociale e di ricerca con un’esperienza di almeno 10 anni in attività formative e sensibilizzazione in psico-oncologia, potranno candidarsi per realizzare attività di formazione e approfondimento specialistico sia per interventi individuali per i pazienti oncologici, sia per interventi sulla famiglia e sui caregiver, sia, infine, per interventi sullo staff per la prevenzione e/o la gestione del distress e del burn-out e delle diverse forme del disagio del personale sanitario di area oncologica.Le attività dovranno svolgersi nell’arco di 36 mesi, durata prevista dal Protocollo d’Intesa tra Regione Lazio e Ordine degli Psicologi del Lazio, mentre le domande potranno essere presentate, fino alle ore 17 di martedì 10 settembre 2024, esclusivamente attraverso procedura telematica accessibile dal sito https://sicer.regione.lazio.it/sigem-gestione-21-27. L’importo complessivamente stanziato è di 500.000 euro.“Offrire un aiuto psiconcologico ai malati di cancro – sottolinea la presidente della Commissione Sanità del Lazio, Alessia Savo – è fondamentale nel percorso di cura dei pazienti oncologici e riveste un ruolo chiave nella tutela degli aspetti emotivi e in tutte le fasi dell’iter. Attraverso la prevenzione, l’informazione, la formazione, la ricerca, l’assistenza clinica, il supporto nelle cure palliative e il costante monitoraggio della qualità dell’assistenza, la psiconcologia sta facendo una differenza tangibile nella vita di chi combatte il cancro e la Regione, con questo bando, vuole farsi promotrice attiva di strumenti per sostenere i pazienti oncologici e le loro famiglie nelle sfide complesse che possono incontrare durante il loro percorso di cura e guarigione”.

Correlati