Supino, intensificazione corse Cotral verso il Capoluogo. Quadrini: “Un risultato importante che dimostra come la collaborazione tra le istituzioni sia di beneficio al territorio.”

Con un’azione congiunta tra il sindaco di Supino, Gianfranco Barletta e il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, l’azienda di trasporto Cotral ha autorizzato una corsa che dal paese va verso il capoluogo e viceversa, permettendo alla comunità supinese di usufruire di un servizio necessario alla loro mobilità “Abbiamo predisposto una corsa alle ore 10.30 da Frosinone Pertini per Supino e una alle ore11.00 da Supino per Frosinone Supino via Morolense.” Fa sapere il sindaco di Supino, Gianfranco Barletta che in una nota si dice soddisfatto per questo risultato e ringrazia l’azienda per aver ascoltato le richieste della comunità e Gianluca Quadrini per aver collaborato a questo successo – “Sono estremamente soddisfatto della decisione di inserire la corsa che dal nostro paese raggiunge Frosinone. Questo permetterà ai nostri cittadini di usufruire di un servizio di trasporto più efficiente e comodo, facilitando così gli spostamenti e migliorando la qualità della vita di tutti. Ringrazio i vertici Cotral e tutti coloro che hanno reso possibile questa importante innovazione. Sono convinto che sarà un grande vantaggio per la nostra comunità. Vorrei ringraziare, inoltre, il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, per l’attenzione che ripone verso il territorio e per essersi subito messo a disposizione attivandosi presso l’azienda di trasporto. Questo dimostra l’importanza di lavorare insieme per affrontare sfide comuni e raggiungere obiettivi condivisi.” Propositivo anche il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini che conferma il suo impegno verso il territorio. “Si tratta di un importante risultato che dimostra come la collaborazione tra le varie istituzioni possa portare a benefici concreti per la comunità e sarà un grande contributo per i cittadini e per la mobilità del territorio. La maggiore frequenza delle corse permetterà ai cittadini di Supino di raggiungere più facilmente il capoluogo per lavoro, studio o per svolgere altre attività. Questo contribuirà a migliorare la qualità della vita dei residenti e a favorire lo sviluppo economico della provincia nel suo complesso. In qualità di Presidente del consiglio della Provincia di Frosinone non potevo non porre l’attenzione sull’argomento. Voglio ringraziare l’azienda Cotral e i suoi vertici per il servizio concesso e per aver compreso le esigenze di una comunità. È importante promuovere servizi che facilitino la mobilità e contribuiscono alla crescita del territorio.”

COMUNICATO STAMPA