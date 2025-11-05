Supino in lutto per la scomparsa del dottor Antonio Torriero

Ex sindaco ed ex vicepresidente della Provincia di Frosinone, è stato stroncato da un malore improvviso

Supino – Profondo cordoglio nel paese lepino per la scomparsa del dottor Antonio Torriero, medico chirurgo, già sindaco di Supino ed ex vicepresidente della Provincia di Frosinone. L’ex amministratore è stato colpito da un malore improvviso questa mattina, nella zona delle Quattro Strade, dove ogni tentativo di soccorso si è purtroppo rivelato vano.Secondo quanto ricostruito, l’allarme è scattato intorno alle 11, quando alcune persone hanno notato Torriero accasciarsi al volante della sua auto. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto è intervenuto il personale sanitario dell’Ares 118, che ha tentato a lungo di rianimarlo. Tuttavia, nonostante gli sforzi, il cuore del medico non ha più ripreso a battere.A intervenire anche i Carabinieri della Stazione di Supino e la Polizia Locale, che hanno gestito la viabilità e disposto la chiusura temporanea della strada per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza.La notizia della morte del dottor Torriero si è rapidamente diffusa, suscitando commozione e dolore non solo a Supino, ma in tutta la provincia di Frosinone. In molti lo ricordano come un uomo delle istituzioni, serio, competente e sempre disponibile, che ha saputo coniugare la professione medica con un autentico spirito di servizio verso la collettività. La sua lunga carriera amministrativa e il suo impegno civile restano un’eredità importante per la comunità che ha servito con dedizione e senso del dovere.

Correlati