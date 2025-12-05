Supino, i Vigili del Fuoco recuperano un cane in alta montagna finito in un burrone di oltre 250 metri

Si è concluso solo oggi il recupero di un cane che dal 1 dicembre ha impegnato i vigili del fuoco del Comando di Frosinone, in alta montagna, a Supino, in località Santa Serena. L’animale era finito in un burrone profondo oltre 250 metri.Le operazioni , molto complesse, hanno richiesto un importante impegno dei soccorritori in termini di uomini e mezzi.

In particolare la zona, per le proprie caratteristiche impervie, ha richiesto l’intervento del personale specialista VF che opera con tecniche Speleo Alpino-Fluviali (SAF). Il tempo purtroppo non ha aiutato i soccorritori che si sono avvicendati sull’intervento. Nei giorni di ricerca c’è stato il supporto dell’elicottero VF Drago 161 di Salerno e del personale specialista VF SAPR ( Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto)di Roma.I vigili del fuoco, dopo giorni di lavoro, oggi sono riusciti a recuperare il cane, un segugio, in buone condizioni di salute, e ad affidarlo alle cure del suo padrone.Le operazioni di recupero, durate per ben 4 giorni, si sono concluse alle 17 circa.

