Supino, i Vigili del Fuoco recuperano un cane finito in un dirupo di 40 metri (FOTO)

Alle ore 10, i vigili del fuoco del Comando di Frosinone, sono intervenuti a Supino, in via Sterpare, per il recupero di un cane finito in un dirupo di 40 mt.Sul posto , la squadra territoriale

VVF 1A di Frosinone con 7 unità e 2 mezzi: APS, Autopompa Serbatoio e CA SAF, campagnala in uso al personale SAF).Viste le difficoltà dell’intervento in zona impervia si è reso necessario il supporto del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), specializzato in soccorso in aree impervie.Dopo oltre 5 ore di lavoro, “Zorro”, questo il nome del cane, è stato riconsegnato al padrone in buone condizioni di salute.L’intervento è terminato alle 15:40.