Supino (FR) – Precipita durante un’arrampicata: salvato dal Soccorso Alpino (Foto)

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Lazio è intervenuto nel territorio del comune di Supino, per soccorrere un climber precipitato durante un’arrampicata. L’uomo, di 46 anni e residente a Colleferro, è caduto dopo un distacco roccioso della falesia dove si stava arrampicando in località valle delle Seghe. Fortunatamente, nonostante la caduta, l’uomo non ha riportato gravi traumi. Sul posto è giunta una squadra di terra della stazione del Soccorso Alpino di Collepardo, il personale sanitario del 118 e l’eliambulanza della Regione Lazio che – tramite il tecnico di elisoccorso del CNSAS – ha provveduto al recupero dell’infortunato con il verricello.L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Alatri.

