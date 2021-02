Supino (FR) – Malore fatale per il geometra Giovanni Palazzi

Il geometra Giovanni Palazzi 58 anni il prossimo maggio, è deceduto all’ospedale Spaziani di Frosinone, dove era ricoverato in terapia intensiva a casua di un improvviso malore, un attacco cardiaco avvenuto l’8 gennaio. Giovanni Palazzi è stato presidente della società Supino Calcio per diverso tempo, impegnato anche nella politica e nel 2012 ha partecipato alle elezioni conumali come candidato sindaco. Molto conosciuto e ben voluto da tutti a Supino dove era titolare di uno studio tecnico. I funerai si svolgeranno domani, 6 febbraio 2021, alle ore 15 nella chiesa di San Pio a Supino.

