Supino (FR) – Emesso ordine di custodia cautelare in carcere per un 37enne

I n Supino , i militari della locale Stazione, in esecuzione di ordine di custodia cautelare in carcere emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, hanno tratto in arresto un 37enne di Patrica (già sottoposto agli arresti domiciliari per i reati di furto aggravato e rapina commessi nel 2017 in Frosinone, Alatri e Roccasecca), essendo stato condannato ad espiare la pena di anni 7 e mesi 9 di reclusione per i medesimi reati.L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale di Frosinone.

