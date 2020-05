Supino (FR) – Arrestato un minore per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio

Nella mattinata odierna in Supino, i Carabinieri della locale Stazione, traevano in arresto in flagranza del reato di “detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio” un minore del posto. I militari operanti, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, eseguivano d’iniziativa una perquisizione domiciliare a seguito della quale venivano rinvenuti grammi 52 circa di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, già suddivisa in dosi, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento. Il ragazzo, al termine delle formalità di rito, veniva posto agli arresti domiciliari presso l’abitazione dei genitori, in attesa dell’udienza di convalida.

