Supino (FR) – Abbattimento albero in via Roma senza preavviso, malcontento tra i residenti

Nei giorni scorsi, i cittadini residenti in Via Roma hanno segnalato l’abbattimento di un albero sito in Loco da diverso tempo. Senza previa comunicazione da parte delle autorità competenti,l’albero é stato tagliato generando malcontento da parte della comunità. Si tratta di una pianta che rappresentava una bellezza per il Centro Storico di Supino, un simbolo di Via Roma. Francesco Foglietta, consigliere di minoranza, attivandosi immediatamente a seguito della segnalazione, ha ritenuto opportuno richiedere la documentazione con relativa relazione circa l’abbattimento al Comune di Supino. É infatti importante capire per quale motivo i cittadini NON siano stati avvisati di tale decisione e altrettanto importante capire le motivazioni che abbiano spinto le competenti autorità a procedere all’abbattimento di una pianta come questa. Sarebbe opportuno soffermarsi sulla gravità di un eventuale danno che L’ albero avrebbe potuto procurare: per tale motivo L’ accesso alla documentazione richiesta dal consigliere di minoranza appare indispensabile. L’albero risultava essere veramente pericoloso per la pubblica incolumità? All’esito di tale indagine si potrà esprimere un giudizio circa la necessità dell’abbattimento a tutela della pubblica incolumità. In attesa di documentazioni ufficiali, Foglietta, si rende completamente disponibile verso i cittadini, per ogni tipo di delucidazione o richieste.

