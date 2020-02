Supino (FR) – 38enne arrestato per espio di pena, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, lesioni personali e rapina in concorso

Nel pomeriggio di ieri in Supino, i militari della locale Stazione, in esecuzione di ordine di custodia cautelare in carcere emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone – Ufficio Esecuzioni Penali, traevano in arresto un 30enne del luogo (già sottoposto alla misura cautelare personale dell’obbligo di presentazione alla P.G.). Il provvedimento odierno è stato emesso a carico del predetto dovendo lo stesso espiare una pena di anni 2 e giorni 16 di reclusione per reati di “detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, lesioni personali e rapina in concorso”, commessi in Ferentino tra il 2009 ed il 2011. L’Arrestato, espletate le formalità di rito, veniva associato presso la Casa Circondariale di Frosinone.

comunicato stampa

foto archivio