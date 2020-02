È successo ancora sulla superstrada Sora-Ferentino, rampa di uscita, a Castelliri,un’auto (come si vede dalla foto)ieri ha percorso contromano la rampa in senso contrario. Come è successo qualche giorno fa sua stessa rampa un tir aveva imboccato contromano, e fortunatamente non è successo nulla. Anche in questo caso nessun veicolo è rimasto coinvolto per fortuna.

