SUPERSTRADA SORA – CASSINO – GALLERIA CAPO DI CHINA, INCONTRO IN PROVINCIA CON SINDACI E ANAS

Questa mattina, presso la sede dell’Amministrazione Provinciale di Frosinone, il Presidente Luca Di Stefano ha riunito diversi Sindaci del territorio per discutere delle criticità relative ai lavori che porteranno alla chiusura della galleria Capo di China, sita sulla strada Anas 749 “Sora-Cassino”. Interventi che non riguarderanno semplicemente la struttura, ma che vedranno la realizzazione di tutti gli impianti, ovvero quello antincendio, di illuminazione e di videosorveglianza. Hanno partecipato all’incontro l’Assessore regionale Pasquale Ciacciarelli, i consiglieri provinciali Luigi Vacana, Andrea Amata, Adamo Pantano, il direttore tecnico della Provincia, ing. Tommaso Michele Secondini, il comandante della Polizia Provinciale, dott. Pierfrancesco Vona, l’ing. Paola Tripodi di Anas, il direttore dei lavori e il responsabile dell’azienda che eseguirà gli interventi.“Grazie al contributo dell’Assessore regionale Ciacciarelli e dei Sindaci presenti – ha sottolineato il Presidente Di Stefano – siamo riusciti ad ottenere delle garanzie da Anas per la durata dei lavori. La messa in sicurezza della galleria, infatti, prevede lavori realizzabili in dodici mesi, mentre in questo caso gli interventi dureranno soltanto quattro.

Inoltre abbiamo ottenuto, per quanto concerne la viabilità alternativa, che le infrastrutture viarie dei Comuni non siano aggravate dal transito dei mezzi pesanti e per quelle coinvolte una manutenzione straordinaria prima dell’inizio dei lavori.Ora il prossimo passo sarà l’incontro che ha convocato il Prefetto Liguori, martedì mattina alle 10, per l’organizzazione del lavoro che coinvolgerà le forze dell’ordine, necessarie per il controllo del territorio e la sicurezza di tutti i cittadini”. All’incontro hanno partecipato gli amministratori di Alvito, Atina, Belmonte Castello, Broccostella, Cassino, Gallinaro, Picinisco, Posta Fibreno, San Donato Val di Comino, Sant’Elia Fiumerapido, Settefrati, Sora e Villa Latina.

