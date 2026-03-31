Superstrada Sora –Avezzano, lavori nelle gallerie: traffico modificato di notte. Ecco quando e dove rallentare

Nuovi controlli sulla sicurezza lungo la Strada Statale 690 Avezzano-Sora. ANAS ha infatti emanato l’ordinanza n. 88/2026/AQ con cui vengono introdotte limitazioni temporanee alla circolazione per consentire importanti attività tecniche di monitoraggio strutturale e valutazione del rischio delle gallerie.

Si tratta di verifiche ingegneristiche necessarie per analizzare lo stato delle infrastrutture e aggiornare la classificazione del rischio, interventi considerati fondamentali per garantire standard elevati di sicurezza lungo una delle arterie più trafficate tra Abruzzo e Lazio.

Per ridurre al minimo i disagi agli automobilisti, le operazioni saranno effettuate esclusivamente nelle ore notturne, ma comporteranno comunque modifiche alla viabilità nei tratti interessati.

Nel dettaglio, l’ordinanza prevede l’istituzione del senso unico alternato, regolato da semaforo o da movieri, nei seguenti punti della superstrada:

Galleria Salviano (km 6+500 – 7+570): dalle 22:00 del 7 aprile alle 06:00 dell’8 aprile.

Galleria Civita (km 22+800 – 23+150): dalle 22:00 dell’8 aprile alle 06:00 del 9 aprile.

Galleria Mattei (km 17+900 – 18+300): dalle 22:00 dell’8 aprile alle 06:00 del 9 aprile.

Durante le attività di monitoraggio saranno inoltre in vigore misure di sicurezza più stringenti:

limite di velocità fissato a 30 km/h nelle aree di cantiere;

divieto di sorpasso per tutte le categorie di veicoli.

Secondo le stime tecniche diffuse da ANAS, il rallentamento per chi percorre la direttrice tra Avezzano e Sora sarà comunque contenuto: circa 5 minuti di percorrenza in più per ciascun tratto interessato dai controlli.

Un disagio limitato, dunque, a fronte di verifiche considerate essenziali per mantenere sotto controllo lo stato delle gallerie e garantire maggiore sicurezza agli automobilisti che ogni giorno transitano sulla superstrada.