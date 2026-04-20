Superstrada Sora-Avezzano, camion fuori controllo sfonda le barriere e cade nel vuoto

Grave incidente nella giornata di oggi lungo la Superstrada Sora-Avezzano, all’altezza dello svincolo per Civitella Roveto, in direzione Avezzano. Per cause ancora in corso di accertamento, un mezzo pesante ha sfondato le barriere di protezione di un viadotto, precipitando nel vuoto per diversi metri.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti i sanitari del 118, supportati anche dall’eliambulanza atterrata nelle vicinanze, che hanno provveduto a estrarre il camionista dalle lamiere e a prestargli le prime cure. Presenti anche i carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto, e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area.

Le condizioni dell’autotrasportatore restano al momento non note. Traffico fortemente rallentato lungo il tratto interessato, con disagi alla circolazione. Resta ora da chiarire cosa abbia causato la perdita di controllo del mezzo.

Foto Marsica Live