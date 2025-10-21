Superstrada Ferentino–Sora: pioggia e pericoli, auto distrutta nei pressi dello svincolo di MSG Campano

Percorrere la superstrada Ferentino–Sora durante la pioggia continua a rappresentare un serio rischio per gli automobilisti. L’acqua piovana, infatti, defluisce con difficoltà, rendendo l’asfalto estremamente scivoloso e aumentando le possibilità di perdita di controllo dei veicoli.

Poco fa in direzione Sora, poco prima dello svincolo di Monte San Giovanni Campano, si è verificato l’ennesimo incidente. Un automobilista ha perso il controllo della propria vettura, che è andata a schiantarsi contro il guard rail. L’auto è rimasta gravemente danneggiata, occupando parzialmente la carreggiata. Fortunatamente, il conducente è uscito illeso dall’abitacolo.

Per mettersi al sicuro, l’uomo ha attraversato la carreggiata, costringendo alcune vetture in arrivo a frenare bruscamente. Solo per un caso non si sono registrati ulteriori impatti.

L’episodio riaccende l’attenzione sulle condizioni di sicurezza della superstrada, dove la mancata regimazione delle acque piovane continua a rappresentare un fattore di rischio costante. Ogni temporale trasforma il percorso in un tratto critico, richiedendo la massima prudenza da parte di chi è alla guida.

