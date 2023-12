Superstrada Cassino-Sora, Ciacciarelli: “Domani la riapertura del tratto viario”

“Domani, venerdì 22 dicembre sarà finalmente riaperta alla viabilità la Superstrada Cassino-Sora, chiusa nel tratto compreso tra lo svincolo di Atina e Sant’Elia Fiumerapido in seguito la caduta di massi dello scorso 5 novembre. Una situazione che ha arrecato fortissimi disagi alla circolazione presentandosi come uno dei principali collegamenti con la Regione Abruzzo. Pochi giorni fa mi sono recato sul cantiere accompagnato dai tecnici e responsabili di Anas per verificare lo stato di avanzamento dei lavori, oggi finalmente posso affermare con soddisfazione che anche grazie al costante lavoro di collaborazione istituzionale con Anas spa la tabella di marca sia stata pienamente rispettata.

Un risultato atteso e dovuto per consentire il ripristino della normale viabilità, in ordinarie condizioni di sicurezza, lungo un tratto fortemente trafficato e più volte interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico, fattore questo che deve farci ragionare su quanto sia importante intervenire sulla materia in un’ottica di tutela preventiva e che ci ha indotto a prevedere ulteriori interventi di messa in sicurezza lungo il medesimo tratto per un totale di un milione e mezzo di euro.

Ringrazio Anas ed i Sindaci della Valle di Comino per la collaborazione dimostrata in questi mesi.

Lo dichiara in una nota Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regionale Del Lazio.

COMUNICATO STAMPA