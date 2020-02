Superstrada Cassino – Formia, Ciacciarelli (Lega): “Domani la parata di Buschini che vuole prendersi i meriti non suoi”

“Questa mattinami sono recato sulla superstrada 630 Cassino – Formia, nel territorio di Esperia, per dire ai cittadini qualcosa di sorprendente, e farlo di domenica, perché il mio impegno per il territorio non conosce “pause”. Ebbene, dopo due anni in cui, insieme ai cittadini, ho condotto mille battaglie, per la sicurezza della 630, e grazie alle quali è stata ripristinata la segnaletica ed il manto stradale ed affidati i lavori per la rimozione del cantiere, domani proprio qui ci sarà una parata politica, composta da personaggi che per anni non hanno fatto nulla e che ora vengono a prendersi meriti che non gli spettano. Mi riferisco al presidente del consiglio regionale del Lazio Mauro Buschini che per sette anni ha abbandonato la bassa Ciociaria, e che domani verrà con i suoi sindaci di centrosinistra a far credere ai cittadini che si è impegnato per la messa in sicurezza della superstrada. A questi personaggi dico che la gente ha capito perfettamente chi, negli anni, ha difeso davvero questo territorio, e quando sarà chiamata alle urne saprà come ripagarli. Nel frattempo la mia azione dai banchi dell’opposizione sarà sempre più severa e puntuale nel denunciare i disservizi di un’amministrazione regionale che fa acqua da tutte le parti.”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

