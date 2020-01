Superstrada 630, Ciacciarelli: “Promessa mantenuta, il cantiere verrà rimosso presto”

“Il lavoro paga sempre. Sono felice di comunicare oggi una splendida notizia. Ho mantenuto la promessa che avevo fatto ai cittadini. Dopo mille battaglie ho appena ricevuto dai vertici Astral la notizia che, ben presto, inizieranno i lavori per la rimozione del cantiere e la messa in sicurezza del tratto della superstrada 630 Cassino – Formia nel territorio di Esperia. Dopo due anni finalmente si risolve un grave problema del nostro territorio, una strada pericolosissima sulla quale hanno più volte perso la vita le persone. Mi sono battuto in tutto questo tempo per far potenziare la manutenzione stradale, scrivendo più volte ad Astral. Oggi finalmente dalla società arriva una risposta concreta per il territorio. Il mio impegno però non si ferma, vigilerò sul crono – programma dei lavori. Dalle parole bisogna passare celermente ai fatti.”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli.P