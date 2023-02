Superenalotto, la dea bendata bacia la Ciociaria: due vincite da 4 milioni, ecco dove

Due vincite da 4 milioni di euro in provincia di Frosinone, a Fiuggi e Pignataro Iteramna, dove sono stati messi a segno dei “6” al Superenalotto, le schedine sono quelle del sistema che la Sisal mette in vendita al costo di 5 euro. I 371 milioni di euro che erano in palio sono stati divisi tra 90 vincitori in tutta Italia, compreso le due vincite in Ciociaria.Le vincite in provincia di Frosinone sono state effettuate presso il bar Rosengarden a Fiuggi e presso la ricevitoria De Santis a Pignataro Interamna.

Foto archivio

Correlati