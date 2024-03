Superbonus, Rocca bene tutela dei Comuni del cratere, grazie Governo

«La Giunta Regionale del Lazio esprime vivo apprezzamento per la clausola di salvaguardia inserita dal Governo nel decreto Superbonus che tutela i Comuni del cratere del Centro Italia. Ringraziamo l’Esecutivo per la sensibilità ancora una volta dimostrata nei confronti dei cittadini e delle comunità territoriali colpite duramente dai terremoti del 2009 e del 2016. Il provvedimento del Governo permetterà di proseguire nel percorso di ricostruzione dei Comuni del Lazio e delle altre Regioni interessate. Fin dall’inizio non avevamo alcun dubbio che il Governo avrebbe trovato il modo per venire incontro ai territori colpiti dal sisma coniugando tale esigenza con le necessità di tenuta delle finanze pubbliche. A nome dei cittadini dei Comuni del Lazio colpiti dal sisma ringrazio il presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni e tutti i membri dell’Esecutivo. Ancora una volta il Governo si dimostra attento e sensibile ai bisogni delle comunità locali e in particolare di quelle che stanno affrontando un lungo e faticoso percorso di ricostruzione materiale, economica e sociale e di rinascita». Lo dichiara il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca

COMUNICATO STAMPA