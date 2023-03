Superbonus, intervento dell’onorevole Nicola Ottaviani

“Il Governo e la maggioranza di centrodestra sono alla ricerca di soluzioni adeguate per riparare i disastri e le follie commessi da Conte e compagni. L’esecutivo, infatti, unitamente alla maggioranza, è alla ricerca, in queste ore, di un percorso idoneo da seguire per attenuare le conseguenze di una pazzia economica e finanziaria senza precedenti, che sta rischiando di mandare in default centinaia di imprese del nostro Paese e, probabilmente, i conti pubblici di tutti gli italiani. Per lunedì prossimo, sarà utile ascoltare le parti sociali della provincia di Frosinone interessate alla vicenda, anche per raccogliere proposte concrete, individuando percorsi seri e fattibili”Così il Segretario della Commissione Bilancio della Camera, onorevole Nicola Ottaviani, a seguito della richiesta di confronto avanzata da imprese e sindacati della provincia di Frosinone.

COMUNICATO STAMPA

