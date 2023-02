Super ospite al Cotonificio di Frosinone: Anna Tatangelo

Questa sera,sabato 11 febbraio, alle ore 21, presso il Cotonificio di Frosinone, Anna Tatangelo live show sarà la super ospite della discoteca più glamour della Provincia di Frosinone. Un nuovo grande evento dopo gli ultimi appuntamenti che hanno visto partecipare a Frosinone molti dei grandi della musica italiana. Anna Tatangelo, nata a Sora, è da poco protagonista nuovamente della scena della canzone italiana con l’ultimo singolo in featuring con l’artista in voga del momento, Giolier.Un nuovo grande appuntamento, dunque, per quella che in tanti definiscono la stagione dei record, con una programmazione variegata che punta ad un target sempre rinnovato. Aspettando il party di carnevale, ecco l’evento imperdibile quindi: Anna Tatangelo show.

Alle ore 21 Cena + Concert Show + Disco

Ore 23:30

Ingresso + Concert Show + Disco

A seguire DJ SET

RAFFAELE MARTINI Voice

FELIX GIULIANI Dj

MATTEO LEPORE Dj

Cotonificio Dinner Club

Comunicato stampa