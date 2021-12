Super MASTER Racing, ultima Gara 2021 per Beatrice Scarafone

Ultima gara della stagione per Beatrice Scarafone il Super MASTER Racing di Sarno. La ragazza ha dimostrato al debutto che Buon sangue non mente infatti si è subito fatta notare per l’ottimo passo nelle due gare in circuito al momento disputate un po’ meno tra i birilli dove deve prendere confidenza. Come sempre la Peugeot 106/Suzuki sarà curata dal Paco74corse.Ecco il programma del weekend

Sabato 18/12 Prove Libere e Accrediti Ore 13.00 Prove Qualificazione

Domenica 19/12 Ore 8.30 Gare Ore 17 : 00 Premiazione

COMUNICATO STAMPA

Correlati