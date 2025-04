Suor Paola: addio alla suora tifosa della Lazio, simbolo di fede e solidarietà

Il mondo del calcio e della solidarietà dice addio a Suor Paola, al secolo Rita D’Auria, venuta a mancare all’età di 77 anni a Roma. Un volto noto per gli appassionati di sport e in particolare per i tifosi della Lazio, grazie alle sue appassionate partecipazioni alla trasmissione “Quelli che il calcio”.

Suor Paola non era solo una tifosa biancoceleste, ma una figura che ha saputo coniugare fede, sport e impegno sociale. La sua associazione So.Spe (Solidarietà e Speranza) ha rappresentato un punto di riferimento per giovani in difficoltà, detenuti, vittime della povertà e della violenza, offrendo loro una seconda possibilità attraverso il sostegno e l’accoglienza.

La S.S. Lazio ha voluto ricordarla con parole di grande affetto e riconoscenza: “Fervente religiosa ed orgogliosa ambasciatrice della Lazialità, la sua casa famiglia ha donato solidarietà e speranza a molti. Mancherà il suo sorriso, ma non cesserà di certo l’umanità dei suoi collaboratori nel proseguire ciò che ha creato”.

I tifosi laziali e il mondo dello sport hanno subito riempito il web con messaggi di cordoglio e ricordi affettuosi, segno di quanto Suor Paola abbia lasciato un’impronta indelebile non solo nel calcio, ma anche nella vita di tante persone.

Oggi la Lazio e il mondo dello sport perdono una tifosa speciale, ma soprattutto una donna che ha fatto della sua fede e del suo amore per il prossimo una missione di vita. Il suo sorriso e il suo entusiasmo resteranno per sempre nel cuore di chi l’ha conosciuta.

Foto archivio