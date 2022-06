SummerMela 2022: la X edizione del festival sulla cultura indiana dal 21 al 29 giugno

Per tutti gli amanti dell’Arte e della Cultura Indiana torna, per celebrare l suo decimo anniversario SummerMela. Quest’anno il festival, in programma dal 21 al 29 giugno 2022, sarà dislocato tra i Giardini di Castel Sant’Angelo, il Palazzo Rospigliosi di Zagarolo – come da tradizione – e il Teatro all’aperto Ettore Scola, presso i Giardini della Casa del Cinema. SummerMela rappresenta, fin dalla sua nascita, un’occasione unica sul territorio nazionale per condividere e comprendere la cultura indiana nelle sue più antiche e raffinate tradizioni, ma anche nelle sue espressioni contemporanee declinate da grandi interpreti della cultura, della musica e della danza indiana. Il Festival inaugurerà martedì 21 Giugno in occasione di due celebri giornate internazionali: quella dello Yoga, che presso gli spazi all’aperto di Castel Sant’Angelo vedrà svolgersi alle ore 18:00 una sessione collettiva di yoga, e la Giornata Internazionale della Musica, per la quale il festival proporrà il Concerto di Musica Classica Indiana SUMMER RAGA con Apratim Majumdar al sarod e Amit Chatterjee alla tabla. Il concerto – in collaborazione con la Festa della Musica – prevede, in due tempi, una selezione di alcuni raga tradizionalmente associati alla stagione estiva per celebrare il Solstizio d’estate. Giovedì 23 giugno sarà il Palazzo Rospigliosi di Zagarolo ad ospitare il secondo appuntamento del SummerMela con lo spettacolo di teatro-danza e arti marziali DEMONI E DEI, in cui 9 danzatori di diversa provenienza e formazione interpreteranno l’opera teatrale del maestro Dominique Delorme. Una performance, in programma alle ore 20:00, che coniuga in modo innovativo e originale i linguaggi del teatro-danza classico dell’India e le teniche delle arti marziali (danza bharatanatyam, karana, kalaripayattu) con i linguaggi del teatro-danza contemporaneo di ricerca, come da insegnamento del grande coreografo. Sarà lo stesso Delorme a condurre, dal 24 al 26 giugno sempre a Zagarolo, una Masterclass di Danza Bharatanrtyam e Karana (iscrizioni sul sito ufficiale del festival) SummerMela si concluderà mercoledì 29 giugno con uno speciale evento negli spazi esterni della Casa del Cinema di Roma, Teatro all’aperto Ettore Scola, a partire dalle ore 18:00. Saranno infatti tre i momenti di condivisione della cultura indiana, ognuno dei quali dedicato a differenti espressioni artistica. La manifestazione si aprirà con la presentazione del libro fotografico INDIA, DESIDERIO DI LUCE del fotografo Mario D’Angelo, un volume pubblicato proprio in occasione del decennale del festival che evoca per immagini i momenti più salienti delle performance ospitate nelle scorse edizioni. Un vero e proprio diario visivo di un’impresa culturale gli scatti dell’autore regalano ai lettori un’impressione duratura di bellezza e gioia. A seguire, dalle ore 19:30 circa, il Maestro Rakesh Chaurasia, considerato uno dei più importanti esponenti della musica classica indostana e virtuoso di bansuri (il flauto in bambù della tradizione indiana) eseguirà il concerto di Musica Classica Indiana EVENING RAGA accompagnato alle tabla da Sanjay Kansa Banik. La serata si concluderà alle ore 21:00 con la proiezione di un film cult tra i più noti della cultura classica indiana: Baiju Bawra, di cui peraltro quest’anno ricorre il settantesimo anniversario dall’uscita in sala. La pellicola, diretta da Vijay Bhatt fu campione di incassi, a sorpresa, con una colonna sonora totalmente classica e ottenne numerosi riconoscimenti. Tutte le iniziative, escluse la Masterclass, sono a ingresso libero fino ad esaurimento posti. SummerMela è promosso dalla Fondazione FIND / Alain Daniélou, con il sostegno di ISMEO, e realizzato da Kama Productions.