Summer Square Contest compie dodici anni, gli auguri di Piergiorgio Fascina

“Auguri a Summer Square Contest che oggi compie dodici anni – ha affermato Piergiorgio Fascina, consigliere di giunta Comitato Italiano Paralimpico Lazio e delegato Fipic – Appuntamento che nel tempo ha riscosso straordinario successo richiamando atleti dall’Italia e dall’estero, financo la nazionale italiana pallacanestro in carrozzina, sia maschile sia femminile. Il basket nel centro storico di Veroli ha catturato l’attenzione di migliaia di spettatori, soprattutto di chi ha questo fantastico sport nel cuore. Quest’anno, vista l’emergenza sanitaria, non si è tenuta la manifestazione in piazza Mazzoli ma lo staff di Verolife è all’opera per assicurare il tradizionale spettacolo non appena la pandemia lo consentirà. Complimenti dunque agli organizzatori che sebbene le difficoltà del momento sono riusciti a garantire continuità al progetto, all’ex sindaco D’Onorio che sin da subito ha creduto in questo evento di portata internazionale, alle istituzioni, agli sponsor che hanno contribuito fattivamente alla realizzazione dell’evento – ha aggiunto Piergiorgio Fascina – Come Cip e Fipic nel Lazio abbiamo sostenuto diverse iniziative di carattere sportivo, sociale e culturale e continueremo senz’altro a sostenere Summer Square Contest che arricchisce Veroli e tutto il territorio”.

COMUNICATO STAMPA