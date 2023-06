Summer Fancy Food Show 2023, Acampora: “Il Made in Italy locale trionfa a New York grazie alla Camera di Commercio”

Migliaia di visitatori nello spazio espositivo dedicato alle eccellenze delle province di Frosinone e Latina allestito da Camera di Commercio e Azienda Speciale Informare

“Migliaia di visitatori nello spazio espositivo allestito dalla Camera di Commercio Frosinone Latina all’interno del paglione Italia del Summer Fancy Food Show 2023 di New York. La soddisfazione di nove aziende d’eccellenza del nostro territorio che hanno avuto l’opportunità di aprirsi a nuovi mercati, entrando in contatto con centinaia di acquirenti qualificati. Un grande lavoro di squadra portato avanti dall’Ente Camerale e dalla sua Azienda Speciale Informare” – Così il Presidente della CCIAA Frosinone Latina, Giovanni Acampora, commenta i risultati ottenuti dalla partecipazione al più grande evento dell’industria alimentare del Nord America – “Un’occasione di visibilità unica per le nostre aziende e per i nostri territori; dal 25 al 27 giugno il Made in Italy locale ha trionfato a New York ed è stato creato un canale diretto con buyer provenienti da tutto il mondo. Sono stati premiati gli sforzi e gli investimenti messi in campo in perfetta aderenza al nuovo corso della nostra camera di Commercio. Una direttrice, quella dell’internazionalizzazione delle nostre imprese, che insieme alle tante innovazioni che stiamo scaricando a terra sta dando i suoi frutti e sulla quale investiremo ancora di più, ampliandola anche ad altri settori, per sostenere la crescita e lo sviluppo delle realtà produttive che sono il fiore all’occhiello della nostra economia. I miei complimenti alla delegazione di rientro oggi in Italia, a partire dalla consigliera delegata all’Internazionalizzazione di Informare, Carla Picozza, ideatrice di questa entusiasmante esperienza “Americana”, a Salvatore Di Cecca, in rappresentanza della Giunta camerale, al vice Presidente vicario di Informare, Vincenzo Di Lucia e al vice Presidente Florindo Buffardi, presenti al fianco delle nostre imprese. Ma i miei complimenti vanno anche alla struttura tecnica di Informare, che ha permesso l’organizzazione ottimale della nostra partecipazione, in particolare alla direttrice di area dott.ssa Maria Paniccia. In vetrina al Summer Fancy Food c’erano la “2G Olearia” di Formia; “Acqua Filette” di Guarcino; “Agnoni” di Cori; “Casa Olio Sperlonga” di Priverno; “Casearia Casabianca” di Fondi; “Come” di Cisterna di Latina; “Europomella” di Ferentino; “Fonte Italia” di Ceccano e “Polselli” di Arce. Nove aziende che abbiamo guidato e sostenuto nell’apertura ai mercati d’oltreoceano. Avanti così verso i prossimi appuntamenti di rilevanza internazionale”. – Ha concluso Acampora.

“Il Made in Italy che arriva dalla Ciociaria e dalle terre pontine è un marchio vincente anche oltreoceano. La Camera di Commercio, con il supporto operativo dell’Azienda Speciale Informare, è e deve continuare ad essere il ponte tra le aziende locali e i mercati mondiali. Abbiamo favorito tre giorni di incontri, conoscenze e business con buyer internazionali ed è questa la strada che intendiamo continuare a percorrere per favorire l’internazionalizzazione delle nostre realtà d’eccellenza”. – Ha commentato Carla Picozza nel raccogliere gli apprezzamenti del Presidente Acampora.

Salvatore di Cecca ha aggiunto: “La Camera di Commercio ha portato avanti un importante investimento, in termini di risorse umane ed economiche, per consentire alle nostre imprese di essere presenti al Summer Fancy Food Show. Una vetrina di rilevanza mondiale che, in questi tre giorni, ha permesso alle nostre eccellenze di farsi conoscere ed apprezzare sui mercati globali. Grazie all’impegno dell’Azienda Speciale Informare continueremo a promuovere queste azioni di internazionalizzazione affinché le realtà dei nostri territori siano sempre più rappresentate a livello europeo e mondiale”.

Dello stesso avviso il vice Presidente vicario dell’Azienda Speciale Informare, Vincenzo Di Lucia: “Torniamo in Italia portando a casa un grande bagaglio esperenziale e, soprattutto, il giusto riconoscimento per le nostre realtà che vantano produzioni di eccellenza apprezzate in tutto il mondo. La nostra mission principale è quella di essere al fianco delle imprese dei territori offrendo loro opportunità di crescita e sviluppo e con il Summer Fancy Food l’obiettivo è stato pienamente centrato. Ora guardiamo ai prossimi appuntamenti mettendo in campo tutte le risorse necessarie”.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal vice Presidente di Informare con delega a Formazione e Turismo, Florindo Buffardi: “Le eccellenze produttive delle province di Frosinone e Latina possono davvero essere il volano per la crescita del turismo enogastronomico dei nostri territori ricchi di un immenso patrimonio in termini di eccellenza e qualità. New York è stato un importante banco di prova in questa direzione e ci ha dato un riscontro più che positivo. Promuovere le nostre aziende sui mercati mondiali significa promuovere anche l’economia legata ad un turismo sempre più interessato ed attento alla buona tavola”.

COMUNICATO STAMPA