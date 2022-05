Sulpizio Jr Entusiasma a Franciacorta

Primo appuntamento del Campionato Italiano Karting.

Al via il giovane Sulpizio Edoardo Mario ( tk Kart).

Inizia subito il venerdì mettendo la firma sulla Pole Position. Il sabato un piccolo inconveniente fisico lo costringe a passare la giornata in ospedale.

Arriva Domenica si va in pista per il ripescaggio e si qualifica per le finali.

Finale 1 parte in griglia nella posizione 32. Grande gara con una rimonta incredibile taglia il traguardo in ottava posizione.

Finale 2 parte in Pole Position e vince in solitaria.

Adesso appuntamento pugliese con il secondo appuntamento del Campionato Italiano Karting.

