Sulpizio Jr entra nel drcsportmanagement

DrcSportManagement: benvenuto nella squadra Edoardo Mario Sulpizio.

Figlio del grande Mario Sulpizio e fratello di Liberato, Edoardo ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del kart nel 2007, dimostrando fin da subito uno straordinario talento.Nel 2018 la prima licenza ACI CSAI per disputare le prime gare della categoria Entry Level. Nel 2019 corre tutte le gare del Regionale 4a Zona – Toscana, Umbria, Lazio vicendo il Campionato con 2 primi posti e una pole position.Nel 2020 licenza per la 60 Mini Kart, gare su gare e un ottimo 13° posto nella classifica finale assoluta del Campionato italiano.2021: ancora in pista nel Campionato italiano, tre vittorie, 2 pole position e un incredibile quarto posto assoluto nella classifica finale.Terzo posto nella classifica assoluta del Campionato italiano Club.Corre con il Team Taglientikart.Benvenuto nell’agenzia DrcSportManagement di Cesare Funari!

COMUNICATO STAMPA

