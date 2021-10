Sulpizio Jr al via della Coppa Italia Aci Karting

Dopo la Vittoria meritata di quindici giorni fa’ al Trofeo Villeneuve disputata nel Circuito Valle del Liri il piccolo della Dinastia di piloti della famiglia Sulpizio (Edoardo Mario)si presenta di nuovo sul circuito di casa per disputare la COPPA ITALIA ACI KARTING. Al via sono previsti i migliori piloti della nostra penisola. Sicuramente il nostro Babydriver parte con i favori del pronostico. Edo come sempre sarà seguito dal Tk Kart.

COMUNICATO STAMPA

Correlati