“SULLA BUONA STRADA”, LAVORI IN CORSO LUNGO LA S.P. 143 “ACCESSO A VILLA SANTA LUCIA”

Con questo intervento da 155 mila euro la Provincia continua a investire sulla sicurezza dei collegamenti e sull’ascolto delle esigenze dei territori.

Sono in corso i lavori lungo la S.P. 143 “Accesso a Villa Santa Lucia”, arteria di collegamento tra la S.S. n. 6 Casilina e il centro abitato di Villa Santa Lucia.

L’intervento, programmato dalla Provincia di Frosinone nell’ambito dell’iniziativa “Sulla Buona Strada”, prevede un investimento complessivo di 155mila euro e riguarda due tratti distinti della provinciale: la canalizzazione delle acque meteoriche dal km 3+060 al km 3+350 e la sistemazione del piano viabile e bitumazione dal km 4+500 al km 5+500.

I lavori servono a migliorare le condizioni di sicurezza e di percorrenza della strada: sono previsti la realizzazione di cunette alla francese in cemento, la scarifica e il rifacimento della pavimentazione stradale e, al termine dell’intervento, il ripristino della segnaletica orizzontale.

L’intervento rientra nella più ampia attività di programmazione avviata dal Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, attraverso l’iniziativa “Sulla Buona Strada” e il tour di ascolto “Ciao Sindaco”, pensato per raccogliere direttamente dai Comuni istanze, esigenze e priorità dei territori.

«Con questi lavori – dichiara il Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano – continuiamo a intervenire in modo concreto sulla rete viaria provinciale, con particolare attenzione ai collegamenti utilizzati ogni giorno da cittadini, famiglie e imprese. La sicurezza stradale resta una priorità della nostra Amministrazione e ogni cantiere rappresenta una risposta concreta alle esigenze dei territori».

«Il programma “Sulla Buona Strada” – aggiunge Di Stefano – nasce proprio con questo obiettivo: programmare, ascoltare, intervenire. Attraverso il tour “Ciao Sindaco” abbiamo scelto di costruire un rapporto diretto con gli amministratori comunali, perché sono loro a conoscere da vicino le criticità quotidiane e le necessità delle comunità che rappresentano».

Il consigliere provinciale delegato alla Viabilità, Luigi Vittori, sottolinea: «Questo intervento conferma il lavoro costante che la Provincia sta portando avanti sulla manutenzione delle strade. La collaborazione con il Presidente Di Stefano, con i Comuni e con gli uffici tecnici consente di individuare le priorità e trasformarle in opere utili per migliorare sicurezza e percorribilità».

Il Presidente Di Stefano rivolge poi un ringraziamento agli uffici dell’Ente: «Ringrazio il Settore Viabilità della Provincia di Frosinone, la dirigente Eugenia Tersigni, i tecnici e tutto il personale impegnato nella progettazione e nella gestione dell’intervento. Dietro ogni lavoro c’è un’attività amministrativa e tecnica seria, che permette alla Provincia di dare risposte concrete al territorio».