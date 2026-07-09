“SULLA BUONA STRADA”, IN CORSO I LAVORI LUNGO LA SP 18 – “TORRICE-SCANNACAPRE”

Intervento da 220 mila euro per il risanamento del piano viabile dal km 7+050 al km 8+250.

Sono in corso i lavori di risanamento conservativo del piano viabile lungo la S.P. 18 “Torrice-Scannacapre”, nel tratto compreso tra il km 7+050 e il km 8+250, per un investimento complessivo di 220.000 euro.

L’intervento, programmato dalla Provincia di Frosinone nell’ambito dell’iniziativa “Sulla Buona Strada”, serve a migliorare le condizioni di sicurezza, ripristinare una migliore transitabilità e garantire agli utenti una percorrenza più regolare.

I lavori prevedono la rimozione delle parti più deteriorate dell’asfalto, la sistemazione del piano stradale, la posa del nuovo manto di usura e il rifacimento della segnaletica orizzontale di margine con vernice rifrangente.

L’opera è anche il frutto della campagna di ascolto degli amministratori comunali “Ciao Sindaco”, promossa dal Presidente Luca Di Stefano per raccogliere direttamente nei Comuni istanze, esigenze e priorità dei territori. Nei mesi scorsi il Presidente si era recato in municipio a Torrice, accolto dal sindaco Alfonso Santangeli, nell’ambito di un confronto dedicato anche alla viabilità provinciale.

«Con questi lavori – dichiara il Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano – prosegue l’impegno dell’Amministrazione provinciale per rendere più sicure e funzionali le strade di nostra competenza. La manutenzione della rete viaria è una priorità perché incide ogni giorno sulla vita dei cittadini, dei pendolari, delle imprese e dei Comuni. “Sulla Buona Strada” nasce proprio per programmare gli interventi, individuare le criticità e trasformare le esigenze dei territori in opere concrete».

«La campagna “Ciao Sindaco” – aggiunge Di Stefano – ci consente di ascoltare direttamente gli amministratori locali e di costruire risposte fondate sul dialogo istituzionale. Ringrazio il primo cittadino Alfonso Santangeli per l’impegno e l’attenzione con cui amministra il territorio comunale e per l’atteggiamento di collaborazione costruttiva, sempre orientato a ottenere servizi, sicurezza e benessere per i cittadini. Ringrazio anche l’assessore Angelo Palmieri e Domenico Crescenzi, per l’impegno e la collaborazione».

Il consigliere provinciale delegato alla Viabilità, Luigi Vittori, sottolinea: «Questo intervento conferma l’importanza di un lavoro costante di raccordo con i rappresentanti del territorio. La Provincia continua a intervenire sulle criticità della rete viaria con una programmazione concreta e attenta alle esigenze dei territori».

Il Presidente Di Stefano rivolge poi un ringraziamento agli uffici: «Ringrazio il Settore Viabilità della Provincia di Frosinone, il dirigente Eugenia Tersigni e tutto il personale impegnato nella progettazione e nella gestione dell’intervento».