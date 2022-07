Sul recupero dei ticket sanitari non c’è trasparenza, Codici porta la Asl al Tar

Prosegue l’azione avviata dall’associazione Codici per tutelare i cittadini che in questi mesi hanno ricevuto l’avviso di pagamento sul recupero dei ticket sanitari non corrisposti per errate o inappropriate attestazioni di esenzione per reddito, relativamente al periodo che va dal 2011 al 2018. Raccolte le segnalazioni di centinaia di utenti, Codici ha deciso di portare il caso all’attenzione del Tar Lazio, lamentando nello specifico la mancata trasparenza da parte della Asl Roma 2.

“Proprio in questi giorni – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – abbiamo presentato due ricorsi al Tar Lazio per altrettanti casi che stiamo seguendo. Un’iniziativa che si è resa necessaria alla luce della mancata risposta da parte della Asl di riferimento alla nostra richiesta di chiarimenti sull’avviso di pagamento inviato a due cittadini. Un comportamento che, sinceramente, riteniamo ingiusto. Il recupero dei ticket sanitari non corrisposti riguarda il periodo dal 2011 al 2018 ed è facile intuire che non per tutti è semplice recuperare documenti e verificare situazioni che, in alcuni casi, risalgono ad oltre 10 anni fa. Non solo. Come spiegato dalla stessa Regione Lazio, gli avvisi sono stati inviati per interrompere i termini di prescrizione. Non bisogna pagare nulla al momento. Magari sarebbe stato utile specificare meglio questo aspetto, visto che queste lettere hanno scatenato il panico tra i cittadini, in quanto molti hanno pensato di dover mettere subito mano al portafogli. Non è certamente un dettaglio trascurabile, considerando che in alcuni casi i pagamenti sono sull’ordine delle migliaia di euro. Nella speranza di un cambio di atteggiamento da parte della Asl, più disponibile e collaborativo, andiamo avanti con l’azione di tutela dei cittadini, che già stanno vivendo un momento molto difficile, considerando tutti i rincari in atto”.

Gli Sportelli dell’associazione Codici sono a disposizione per verificare la correttezza dell’avviso inviato dalla Regione Lazio in merito al recupero dei ticket sanitari non corrisposti per errate o inappropriate attestazioni di esenzione per reddito, tra il 2011 ed il 2018. Per informazioni e segnalazioni è possibile telefonare al numero 06.55.71.996 oppure scrivere all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO