Sugar free e sugar detox: liberi dallo zucchero per vivere meglio

“Il nostro corpo ha bisogno di una fonte di energia che deriva dai carboidrati. Pertanto, gli zuccheri da eliminare sono quelli semplici, che alzano l’indice glicemico degli alimenti e possono provocare nel nostro corpo un pericoloso stato infiammatorio. Gli zuccheri semplici, quali saccarosio e fruttosio, per esempio, vengono trasformati in trigliceridi e poi in grasso che si deposita a livello addominale, intra-addominale, fianchi e cosce. Ma non è solo un problema estetico: il grasso intra-addominale può creare complicanze cardiovascolari e metaboliche gravi. Lo zucchero è responsabile di stati infiammatori lievi, quali cellulite e ritenzione idrica, ma può peggiorare stati infiammatori cronici già presenti, come fibromialgia, psoriasi, endometriosi. E può creare terreno fertile per i batteri responsabili di cistiti e candida”.

Liberi dallo zucchero: cosa significa?

“Le linee guida per una sana alimentazione consigliano di prendere una quantità di zuccheri semplici inferiore al 15% del totale degli zuccheri assunti con la dieta. Cosa significa? Se può essere difficile calcolare in cucchiai o grammi quanto zucchero eliminare dalla propria dieta, basti sapere che per rimanere nella soglia, è sufficiente eliminare solo gli zuccheri semplici. Quelli complessi, i carboidrati, non vanno tolti: rappresentano un’importante fonte energetica. Il consiglio è privilegiare quelli integrali e non raffinati, ricchi di fibre e a più basso indice glicemico. Li troviamo soprattutto nei prodotti realizzati con farine integrali o alternative come quelle di cereali, legumi, di grano saraceno e nei cereali integrali interi come orzo, farro, riso rosso o nero. Attenzione però ai prodotti sugar-free: leggete bene le etichette: potrebbero contenere zuccheri nascosti”.

Per un giorno sugar-detox

“Eliminare gli zuccheri semplici dà più energia nei soggetti che soffrono di emicrania, aiuta a contrastare i dolori, fa sentire meno gonfi, rende la pelle più luminosa. Cosa eliminare? Ecco una lista:

Dolciumi in genere, budini, gelati, ghiaccioli, granite

Torte e biscotti

Bevande zuccherate, succhi di frutta, bevande gassate

Latte e latticini, scegliendo quelli bianchi al naturale

Limitare il consumo di frutta e centrifugati di frutta

Via libera a cereali integrali, verdure, proteine magre di pesce e carne bianca e legumi., yogurt bianco magro e ricotta come fonti di latticini. Permessa la frutta fresca in due piccole porzioni al giorno, come spuntino di metà mattina e metà pomeriggio”.

Un giorno sugar detox può essere utile, ma non necessario…

“E’ molto più importante seguire una dieta sana e equilibrata prestando attenzione nel quotidiano agli alimenti che possono nascondere lo zucchero. I vantaggi sulla perdita di peso e sulla riduzione del grasso addominale non sono certo il risultato di una sola giornata sugar detox: sono le buone abitudini alimentari, portate avanti con costanza e determinazione, che danno risultati duraturi nel tempo. Una scelta consapevole? Seguire i principi della dieta mediterranea, senza rinunciare alla varietà dei prodotti offerti dalla nostra terra e… al gusto”.

Foto e fonte gazzetta.it