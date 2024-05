Successo per l’Europa dei Territori a Rieti. Abbruzzese (Lega) incassa il sostegno dell’UDC

L’Europa dei Territori fà tappa a Rieti. Il candidato della Lega alle elezioni europee Mario Abbruzzese ha incassato l’appoggio dei rappresentanti dell’UDC che hanno deciso di schierarsi proprio con il già presidente del consiglio regionale “La salvaguardia dell’interesse territoriale sarà il faro che governerà l’azione dell’Unione Europea del futuro. – ha detto Abbruzzese – Un sentito ringraziamento all’organizzatore dell’evento, il Coordinatore Prov. Udc Rieti Vincenzo Rinaldi, alla Candidata Francesca Dionisi, al Presidente del Consiglio Provinciale, Mariano Calisse ed al Sindaco di Morro Reatino Gabriele Cintia”.

“Sostenere lo sviluppo attraverso l’ascolto attivo – ha spiegato poi il candidato della Lega – e il coinvolgimento dei sindaci, degli amministratori locali, delle imprese e delle famiglie è essenziale per plasmare una crescita sostenibile in Europa. Serve un’UE diversa, in grado creare nuove opportunità di sviluppo promuovendo politiche che rispecchino le esigenze territoriali e che creino un ambiente favorevole alla prosperità e al benessere delle comunità locali. Lavorerò instancabilmente per garantire che le voci di imprenditori, sindaci e famiglie siano ascoltate e considerate nella formulazione delle politiche europee, perché solo con il loro coinvolgimento possiamo costruire un’Europa più vicina alle esigenze delle persone che rappresentiamo”, ha concluso Abbruzzese.

COMUNICATO STAMPA