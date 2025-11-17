Successo per l’edizione “Massari Food Experience Day 2025”

E’ stata un successo l’edizione 2025 del “𝙈𝙖𝙨𝙨𝙖𝙧𝙞 𝙁𝙤𝙤𝙙 𝙀𝙭𝙥𝙚𝙧𝙞𝙚𝙣𝙘𝙚 𝘿𝙖𝙮 𝟮𝟬𝟮𝟱”, svoltasi lo scorso martedì 11 novembre 2025, a Frosinone, presso lo stadio “Stirpe” di Frosinone.

“𝙈𝙖𝙨𝙨𝙖𝙧𝙞 𝙁𝙤𝙤𝙙 𝙀𝙭𝙥𝙚𝙧𝙞𝙚𝙣𝙘𝙚 𝘿𝙖𝙮 𝟮𝟬𝟮𝟱” è stata un’intera giornata dedicata ai professionisti Ho.Re.Ca . Show cooking, degustazioni guidate e tante novità firmate Massari Food Service.

L’esclusiva iniziativa è stata organizzata e promossa dalla Massari Srl, azienda leader nella commercializzazione di prodotti food per il settore Ho.Re.Ca



limitrofe. L’appuntamento ha rappresentato un’importante occasione di incontro, aggiornamento econfronto per tutti gli operatori del mondo Ho.Re.Ca .: bar, ristoranti, pizzerie, hotel,catering e attività commerciali affini, provenienti dal territorio della regione Lazio elimitrofe.

Un’occasione di incontro, formazione e scoperta, volta a rafforzare la collaborazione con i partner già attivi e a favorire nuove relazioni commerciali con potenziali clienti e operatori del territorio.

Con questa iniziativa, Massari Srl ha confermato il proprio impegno nel promuovere la qualità, l’innovazione e la passione per il mondo del food, valori che da sempre contraddistinguono l’azienda e la sua rete di distribuzione.

L’evento ha registrato un eccellente partecipazione, con oltre 109 attività commerciali presenti, tra cui più di 10 nuove realtà clienti; di queste circa il 30% proveniva da fuori provincia di Frosinone, in particolare dalle aree di Latina e Roma. I feedback raccolti dai partecipanti sono stati molto positivi, hanno mostrato grande interesse verso prodotti già conosciuti ma mai sperimentati dal vivo e questo è stato il vero significato dell’iniziativa.Le degustazioni hanno permesso di apprezzare appieno il rapporto qualità-prezzo delle proposte, consentendo ai presenti di comprendere il valore dei prodotti e valutare l’inserimento come novità all’interno delle proprie offerte ai clienti finali.Particolare successo ha riscosso lo spazio pasticceria dedicato a Bindi, dove il pasticcere esperto ha realizzato in diretta dessert personalizzabili, sorprendendo i visitatori con presentazioni raffinate e di grande impatto visivo.