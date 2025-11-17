Successo per l’edizione “Massari Food Experience Day 2025”

E’ stata un successo l’edizione 2025 del “𝙈𝙖𝙨𝙨𝙖𝙧𝙞 𝙁𝙤𝙤𝙙 𝙀𝙭𝙥𝙚𝙧𝙞𝙚𝙣𝙘𝙚 𝘿𝙖𝙮 𝟮𝟬𝟮𝟱”, svoltasi lo scorso martedì 11 novembre 2025, a Frosinone, presso lo stadio “Stirpe” di Frosinone.
L’evento ha registrato un eccellente partecipazione, con oltre 109 attività commerciali presenti, tra cui più di 10 nuove realtà clienti; di queste circa il 30% proveniva da fuori provincia di Frosinone, in particolare dalle aree di Latina e Roma. I feedback raccolti dai partecipanti sono stati molto positivi, hanno mostrato grande interesse verso prodotti già conosciuti ma mai sperimentati dal vivo e questo è stato il vero significato dell’iniziativa.
Le degustazioni hanno permesso di apprezzare appieno il rapporto qualità-prezzo delle proposte, consentendo ai presenti di comprendere il valore dei prodotti e valutare l’inserimento come novità all’interno delle proprie offerte ai clienti finali.
Particolare successo ha riscosso lo spazio pasticceria dedicato a Bindi, dove il pasticcere esperto ha realizzato in diretta dessert personalizzabili, sorprendendo i visitatori con presentazioni raffinate e di grande impatto visivo.
“𝙈𝙖𝙨𝙨𝙖𝙧𝙞 𝙁𝙤𝙤𝙙 𝙀𝙭𝙥𝙚𝙧𝙞𝙚𝙣𝙘𝙚 𝘿𝙖𝙮 𝟮𝟬𝟮𝟱” è stata un’intera giornata dedicata ai professionisti Ho.Re.Ca. Show cooking, degustazioni guidate e tante novità firmate Massari Food Service.
L’esclusiva iniziativa è stata organizzata e promossa dalla Massari Srl, azienda leader nella commercializzazione di prodotti food per il settore Ho.Re.Ca.
L’appuntamento ha rappresentato un’importante occasione di incontro, aggiornamento e
confronto per tutti gli operatori del mondo Ho.Re.Ca.: bar, ristoranti, pizzerie, hotel,
catering e attività commerciali affini, provenienti dal territorio della regione Lazio e
limitrofe.
Un percorso gastronomico che ha raccontato la versatilità e la qualità delle
soluzioni proposte da Massari Srl per ogni momento di consumo, dalla colazione
alla ristorazione gourmet.
Un’occasione di incontro, formazione e scoperta, volta a rafforzare la collaborazione con i partner già attivi e a favorire nuove relazioni commerciali con potenziali clienti e operatori del territorio.
Con questa iniziativa, Massari Srl ha confermato il proprio impegno nel promuovere la qualità, l’innovazione e la passione per il mondo del food, valori che da sempre contraddistinguono l’azienda e la sua rete di distribuzione.