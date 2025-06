Successo per “Le Lande Incantate” a Vicalvi: il borgo si trasforma in un regno fantasy tra storia, arte e magia

Un fine settimana senza tempo quello appena trascorso a Vicalvi, dove il festival Le Lande Incantate ha saputo trasformare il borgo medievale della Valle di Comino in un vero e proprio regno fantasy, tra cavalieri, fate, mercatini artigianali e melodie celtiche. Un evento straordinario che ha incantato migliaia di visitatori e ha visto anche la partecipazione istituzionale del Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, che ha voluto essere presente per vivere in prima persona l’atmosfera unica del festival e portare il saluto dell’Ente e del suo Presidente, Luca Di Stefano. In una nota lo stesso Quadrini ha dichiarato: “Sono rimasto profondamente colpito dalla qualità dell’organizzazione e dall’entusiasmo che ha animato ogni angolo di Vicalvi. Questa iniziativa è un esempio perfetto di come si possa coniugare storia, arte, cultura e buon cibo in un’unica, magica esperienza. Il castello, con il suo fascino millenario, è stato il cuore pulsante di un viaggio fuori dal tempo che ha coinvolto grandi e piccoli. Complimenti alla Proloco, al suo Presidente, Nicoletta Pesce, al Vicepresidente, Silvano De Carolis, a Marco Serapiglia e alla sua famiglia, a tutti i suoi membri, all’associazione l’Ordine degli elementi per aver realizzato questo evento e per aver trasformato il castello in un luogo vivo di partecipazione.“

Tra spettacoli itineranti, laboratori per bambini, giochi di ruolo dal vivo e concerti ispirati alle tradizioni nordiche, il festival ha saputo offrire due giornate immersive e coinvolgenti. Un appuntamento culturale di grande rilievo per la provincia, capace di valorizzare il patrimonio storico e naturale del territorio e capace di attirare un pubblico numeroso.