Successo per la prima cronoscalata citt’ di Fumone

Un grande successo la prima Cronoscalata Città di Fumone, organizzata dalla Velosport Ferentino – Ciclisti Sorani in collaborazione con Ciclisti Ieri, Oggi e Domani e con il patrocinio del Comune di Fumone.

La gara di Fumone, riservata alle categorie Allievi ed Esordienti, ha assegnato per gli Allievi la maglia di campionato regionale del Lazio che è stata aggiudicata tra le donne a Lucia Di Ruscio della Velosport Ferentino Ciclisti Sorani, e tra gli uomini a Riccardo Haisu Ionut del Team Coratti. Questi i risultati, invece, delle varie categorie. Per gli Esordienti il successo finale è andato al frusinate Andrea Fiacco del Team Coratti con il tempo di 7’18”, al secondo posto Lorenzo Lodovisi dell’UC Città di Castello (7’54”), al terzo Samuele Sorvillo dell’ASD Amicisuperski (8’01”). Per gli Allievi, invece, il trionfo finale è andato al pugliese Raffaele Cascione de “Il Pirata Sama Ricambi Puglia” con il tempo di 11’03”. Al secondo posto Filippo Cingolani della Zero24 Cycling Team con il tempo di 11’12”, terzo Roberto Marco Maria Caringi dell’ASD Moreno Di Biase (11’16”). Tra le donne a vincere per le Esordienti Livia Rossi de “Il Pirata Vangi Sama Ricambi” con il tempo di 10’21”, mentre tra le Allieve Lucia Di Ruscio della Velosport Ferentino Ciclisti Sorani ha concluso al primo posto con il tempo di 10’59”. “Fumone ancora una volta protagonista di eventi sportivi di caratura regionale – ha commentato soddisfatto il presidente della Pro Loco di Fumone, Michele Cecchetti -. Consideriamo lo sport un volano anche la valorizzazione delle nostre bellezze e il conseguente richiamo turistico e di immagine che manifestazioni così importanti possono produrre. Un ringraziamento speciale va al sindaco, Matteo Campoli, per aver patrocinato questo evento, a tutta l’amministrazione comunale, alla Polizia locale ed ai volontari per il prezioso contributo e alle società ciclistiche per là professionalità e per aver scelto il nostro borgo”