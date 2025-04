Successo per la presentazione del libro “I Fratelli Durante” di Giovanni De Blasis: un evento culturale che celebra la storia locale

Grande partecipazione e vivo interesse hanno caratterizzato la presentazione del libro “I Fratelli Durante” di Giovanni De Blasis, svoltasi a Filettino, nella sala della Cultura. L’evento, promosso dall’amministrazione comunale, in collaborazione con la Proloco, ha visto la presenza di numerose figure istituzionali e di un pubblico attento e coinvolto, desideroso di approfondire la conoscenza di un’opera che getta luce su pagine significative della storia locale. Tra i presenti anche il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, che dopo aver portato i saluti del Presidente, Luca Di Stefano, ha voluto esprimere pubblicamente il suo apprezzamento per il lavoro di Giovanni De Blasis. “Un’opera toccante e intensa che ci porta nel cuore della nostra storia locale attraverso le vicende di figure così significative. Complimenti vivissimi a Giovanni per la sua sensibilità narrativa e per aver saputo restituire con tanta profondità le sfumature umane dei Fratelli Durante. Un libro che merita di essere letto e conosciuto!”. Nel corso della presentazione, Quadrini ha sottolineato l’importanza di iniziative culturali come questa per la crescita e la consapevolezza della comunità. “Conoscere il nostro passato – ha affermato – è fondamentale per costruire un futuro più solido e consapevole. Il libro di Giovanni De Blasis ci offre uno spaccato autentico e commovente della vita dei Fratelli Durante, figure che hanno lasciato un segno indelebile nel nostro territorio.” Il ringraziamento si è esteso anche all’amministrazione comunale per il sostegno fornito all’evento: “Un ringraziamento speciale all’amministrazione comunale, al Sindaco Paolo De Meis, al Vice Sindaco Alessia Pomponi all’Assessore alla Cultura Salvatore Nardecchia ed a tutti i consiglieri comunali per aver ospitato questo importante evento culturale. La promozione della lettura e della conoscenza del nostro passato è un investimento prezioso per il futuro della nostra comunità.”

COMUNICATO STAMPA

