Successo per la presentazione del libro di Anna Teresa Formisano presso il Palazzo della Provincia di Frosinone

Si è svolta presso la sala consiliare della Provincia di Frosinone, la presentazione del libro “Politica, storia di una ragazza” di Anna Teresa Formisano, un’opera che intreccia la vita personale e l’impegno politico dell’autrice con uno spaccato significativo della recente storia italiana.

L’evento ha visto la partecipazione del Presidente della Provincia Luca Di Stefano, del consigliere delegato alla Cultura Luigi Vacana e della presidente dell’Università della Terza Età, Margherita Savà. Ha portato il saluto anche il coordinatore dei lavori d’aula, il consigliere provinciale Gianluca Quadrini.

L’autrice ha dialogato con il politologo professor Biagio Cacciola, offrendo al pubblico una riflessione approfondita sui temi centrali del libro, tra cui il ruolo delle donne nella politica e la necessità di recuperare i valori etici e di servizio che dovrebbero guidare l’azione politica.

Il Presidente Luca Di Stefano, nel suo intervento, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa:

“Come Amministrazione provinciale, siamo orgogliosi di aver ospitato un evento che celebra una figura come Anna Teresa Formisano, che con il suo impegno ha rappresentato un modello di dedizione e coerenza. Il suo libro è un invito alle nuove generazioni a credere nella politica come strumento di servizio e a non perdere di vista l’importanza dei valori e della partecipazione attiva“.

Anche il consigliere Luigi Vacana ha ribadito il valore culturale e formativo della serata: “Ospitare la presentazione di un’opera così significativa dimostra ancora una volta il ruolo della Provincia come promotrice di cultura e dialogo. Eventi come questo sono momenti di confronto che arricchiscono tutta la collettività“.

Quadrini ha messo in evidenza l’importanza del progetto “Dopo di Noi” per i giovani disabili: “Un problema serio che la politica deve affrontare”.



Il dialogo tra l’autrice e il professor Biagio Cacciola ha messo in luce il significato profondo del libro: un racconto che non si limita alla narrazione personale, ma si propone come una testimonianza storica e un manifesto per il rinnovamento della politica. Tra i temi principali emersi spiccano il richiamo alla necessità di una maggiore rappresentanza femminile, la denuncia della crisi dei partiti e l’invito a riportare la politica al centro della società come strumento di inclusione e progresso.

La serata ha registrato una numerosa e attenta partecipazione di pubblico, confermando l’interesse per i temi trattati e per la figura di Anna Teresa Formisano, il cui racconto ha saputo emozionare e stimolare riflessioni profonde.

Il consigliere provinciale Vacana, concludendo l’evento, ha ringraziato tutti i partecipanti e rinnovato l’impegno dell’Amministrazione a sostenere iniziative culturali di alto valore: “Questo incontro ci dimostra quanto sia importante continuare a creare spazi di dialogo, dove la politica e la cultura possano incontrarsi per ispirare e coinvolgere”.