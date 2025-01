Successo per la Premiazione del Concorso Fotografico Così Come Sei. Arte, inclusione e diversità protagoniste a Paliano

Si è conclusa con grande entusiasmo la giornata di premiazione del Concorso Fotografico Così Come Sei – Diverso da Chi?, un’iniziativa organizzata dalle SRSR Casa Johnny e Casa Mary in collaborazione con L’ONDA A.P.S. per promuovere la bellezza della diversità e sensibilizzare il pubblico su tematiche di inclusione e integrazione.

L’evento, tenutosi presso l’Ex Cinema Esperia di Paliano, ha messo in luce il potere della fotografia come strumento di dialogo e riflessione, capace di abbattere barriere e valorizzare le unicità di ciascuno. Le 73 foto in concorso tutte dedicate all’espressione della diversità, sono state esposte in una mostra allestita da utenti e operatori delle SRSR Casa Johnny e Casa Mary in Piazza XVII Martiri a Paliano. Alla premiazione hanno partecipato numerose strutture riabilitative, cooperative sociali e associazioni da tutto il territorio nazionale in presenza e in collegamento. Il progetto in generale e l’evento in particolare hanno rappresentato e concretizzato uno spazio di incontro e di dialogo, con l’obiettivo di costruire relazioni per promuovere la diversità come valore fondamentale attraverso iniziative che uniscono arte, cultura e sensibilizzazione.

Le foto in concorso sono state valutate dalla Giuria di Esperti formata dai professionisti Valentina De Santis, Max Intrisano e Luca Menichelli e dalla Giuria popolare composta tutte le strutture, i centri e realtà impegnate del campo della salute mentale e della riabilitazione psichiatrica che hanno partecipato. Al primo posto la foto CONFORTO di Elisa Crestani, al secondo posto la foto AMORE INCONDIZIONATO di Celeste Carratta e al terzo posto i ragazzi del centro sociale polivalente Dahila di Gravina in Puglia (BA) con la foto AMICIZIA.

Regione Lazio, ASL di Frosinone e l’amministrazione del Comune di Paliano hanno sostenuto l’iniziativa e l’evento con patrocinio. Commenta così Serena Montesanti, Assessore alle Politiche Sociali, intervenuta durante la premiazione: “Complimenti a Casa Johnny&Mary per aver organizzato nei minimi dettagli il contest, a tutti i partecipanti e in particolare a coloro che si sono aggiudicati il podio! L’iniziativa ci ha dimostrato che la fotografia, con il suo linguaggio universale ed inclusivo, è capace di rappresentare al meglio l’universalità e le complessità umane. Con scatti diretti e coinvolgenti, i partecipanti hanno catturato delle scene di vita dandoci una grande lezione: la possibilità di superare le barriere, la bellezza della diversità e l’importanza dell’inclusione. Grazie anche per aver allestito la mostra permanente in Piazza XVII Martiri alla quale tanti concittadini e turisti si sono avvicinati per osservare gli scatti.”

L’Assessore alle Pari Opportunità, Francesca Calamari, ha aggiunto: “Il vero trionfo di questa iniziativa risiede nella volontà di superare i confini. Non si tratta solo del numero di fotografie iscritte, ma della forza di uscire dalle proprie strutture per condividere esperienze ed emozioni. Questo è un segno tangibile di come, insieme, possiamo costruire un futuro più inclusivo e solidale. Un ringraziamento speciale a Casa Johnny&Mary, al personale, agli specialisti per operare con impegno e dedizione sul nostro territorio, a sostegno delle persone fragili.”

Per ulteriori informazioni e per rivedere i momenti salienti dell’evento, visitare il sito ufficiale https://www.festivalcortomanontroppo.it