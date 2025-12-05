Successo per la formazione Cisl Fp Frosinone dedicata alle Professioni Sanitarie

Si è svolto presso il Teatro Comunale “Costantini” di Isola del Liri il corso di formazione promosso dalla Cisl Funzione Pubblica di Frosinone dal titolo “La presa in carico assistenziale nei modelli organizzativi”, un appuntamento dedicato alle professioni sanitarie che ha registrato una grande partecipazione di operatori provenienti dal territorio regionale. L’iniziativa, accreditata con 9,2 crediti ECM, ha rappresentato un importante momento di aggiornamento professionale e confronto sulle evoluzioni dei modelli assistenziali, con l’obiettivo di rafforzare competenze e strumenti operativi essenziali per garantire qualità, sicurezza e continuità nella presa in carico dei pazienti. La giornata formativa ha evidenziato l’importanza di un approccio multidisciplinare e integrato, capace di valorizzare il ruolo delle diverse figure sanitarie all’interno dei percorsi clinico-assistenziali e delle organizzazioni pubbliche del territorio. L’evento si inserisce nel più ampio programma formativo che la Cisl Fp Frosinone sta portando avanti per sostenere la crescita professionale degli operatori e accompagnare l’evoluzione dei servizi sanitari regionali. «La formazione è uno dei pilastri dell’azione sindacale della Cisl Funzione Pubblica – ha dichiarato il Segretario generale della Cisl Fp Frosinone Antonio Cuozzo – perché investire nelle competenze dei professionisti significa investire direttamente nella qualità dei servizi erogati ai cittadini. Questo corso, che ha riscosso una partecipazione significativa, dimostra la volontà delle professioni sanitarie di essere protagoniste del cambiamento, soprattutto in un momento storico in cui i modelli organizzativi devono rispondere a bisogni sempre più complessi. Continueremo a promuovere percorsi formativi di alto livello, convinti che la valorizzazione del personale sia la chiave per costruire un sistema sanitario più forte, più vicino alle persone e più capace di affrontare le sfide del futuro».

