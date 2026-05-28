Successo per la Cronoscalata Città di Fumone, Campoli: “Un evento che continua a crescere”

Sabato scorso le strade di Fumone hanno ospitato la terza edizione della Cronoscalata di Fumone, manifestazione ciclistica a cronometro organizzata dalla Velosport Ferentino e valevole come prova della Challenge GP Ciclisti Oggi e Domani. Oltre 120 partecipanti tra ragazzi e ragazze, provenienti da tutto il centro-sud Italia, hanno dato vita ad una splendida manifestazione.

“La 3ª edizione della Cronoscalata Città di Fumone ha confermato la crescita di una manifestazione che, anno dopo anno, sta attirando sempre più atleti anche da fuori regione, contribuendo a promuovere il nostro territorio attraverso lo sport – ha dichiarato il sindaco di Fumone Matteo Campoli -. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, a partire dalla Pro Loco Fumone degli Ernici APS, al presidente Michele Cecchetti e a tutto il direttivo, per il grande lavoro organizzativo svolto. Grazie al vicesindaco, ai consiglieri comunali, agli uffici del Comune, alla Polizia Locale con il comandante Ciavardini che ha garantito una ottima gestione della viabilità, alla Protezione Civile comunale, alla Velosport Ferentino e al presidente Walter Cardarilli per il supporto e la collaborazione. Un ringraziamento anche al medico di gara Roberto Sarra, alla Croce Verde, ad Alessandro Andrelli per la conduzione della giornata e a tutti i volontari che hanno reso possibile lo svolgimento della gara in sicurezza. Complimenti ai vincitori Andrea Fiacco del Team Coratti e Giulia Del Duca dell’Asaci Evonacicli e un plauso speciale ai due atleti di Fumone, Simone e Domenico, che hanno rappresentato con orgoglio la nostra comunità”.

“Eventi come questo – conclude – dimostrano quanto la collaborazione tra associazioni, istituzioni e cittadini possa fare la differenza nella valorizzazione di Fumone”.