Successo per il libro sull’Arandora Star, presente Quadrini e l’Ambasciatore Nicola Faganello

​Presentato l’importante saggio basato sulle ricerche in Irlanda. Forte rilievo all’approvazione del Senato che ha istituito l’11 ottobre come Giornata Nazionale dedicata alle vittime del tragico naufragio del 1940.

​FROSINONE / CASHEL, 13 LUGLIO 2026 – Si è tenuta ieri, domenica 12 luglio, nella suggestiva ed evocativa cornice storica della Rocca di Cashel (Irlanda), la presentazione ufficiale del prezioso volume “Sulle tracce della nave Arandora Star – 2 luglio 1940”, curato da Francesco Morelli, Presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) – Sezione Irlanda.

​L’iniziativa ha visto la partecipazione straordinaria di Gianluca Quadrini, Consigliere Provinciale di Frosinone e Dirigente di ANCI Lazio, a capo della delegazione del territorio frusinate, e la prestigiosa presenza istituzionale di S.E. l’Ambasciatore d’Italia in Irlanda, Nicola Faganello, a testimonianza dell’altissimo valore diplomatico e civile della commemorazione.

​Una memoria finalmente di Stato: la Giornata Nazionale dell’11 ottobre

​L’evento di Cashel si è caricato di un significato politico e civile ancora più profondo alla luce del recentissimo e storico provvedimento del Senato della Repubblica Italiana, che ha istituito ufficialmente l’11 ottobre come “Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’affondamento della nave Arandora Star”. Questa data, che coincide con il giorno in cui nel 1940 fu ritrovato il corpo del più giovane tra i naufraghi italiani, rappresenta il definitivo e solenne riconoscimento dello Stato italiano verso un dramma collettivo per troppi decenni rimasto nell’ombra.

​La ricerca storica di Francesco Morelli: ridare un nome ai dimenticati

​Il saggio di Francesco Morelli sposa perfettamente questo percorso di memoria istituzionale. Il transatlantico Arandora Star – silurato il 2 luglio 1940 con a bordo circa 1.500 civili internati destinati ai campi di prigionia canadesi – vide la morte di oltre 800 persone, tra cui 446 civili italiani, molti dei quali partiti proprio dal Lazio e dalla Ciociaria.

​Le ricerche di Morelli si sono concentrate sul doloroso destino dei corpi trascinati dalle correnti oceaniche fino alle frastagliate coste occidentali dell’Irlanda, tra le contee di Mayo e Donegal. Attraverso un minuzioso lavoro di incrocio dei dati d’imbarco, delle liste dei dispersi e dei registri parrocchiali locali, l’autore ha ricostruito le identità di decine di naufraghi rimasti per decenni senza nome. In particolare, le ricerche sul campo hanno condotto Morelli nel cimitero monumentale di Termoncarragh (Belmullet, Contea di Mayo), dove ha identificato le sepolture di diversi connazionali, promuovendo l’installazione di lapidi commemorative e restituendo dignità e un luogo fisico di ricordo e preghiera per i discendenti delle vittime.

​Il commento del Consigliere Gianluca Quadrini e i ringraziamenti alla comunità

​”La ricerca storica condotta da Francesco Morelli ha un valore inestimabile ed è in perfetta sintonia con la nobilissima decisione del nostro Senato di istituire l’11 ottobre la Giornata Nazionale delle vittime dell’Arandora Star,” ha dichiarato con emozione Gianluca Quadrini. “Non si tratta solo di ricostruire un evento bellico, ma di compiere un vero e proprio atto di giustizia umana e civile. Sapere che molti nostri connazionali hanno finalmente un nome inciso sulla pietra in terra d’Irlanda ci riempie di orgoglio.

​Per questo straordinario risultato e per la calorosa accoglienza, desidero ringraziare di cuore tutta la famiglia Morelli e, in particolare, il figlio Piero Angelo Morelli che, in stretta sinergia con la Camera di Commercio di Cashel, ha coordinato l’evento in modo magistrale. Un ringraziamento sincero va anche a S.E. l’Ambasciatore Nicola Faganello: la presenza dello Stato e della diplomazia rende onore al sacrificio di queste vittime e consolida il ponte storico e fraterno tra la nostra Provincia e l’Irlanda.”