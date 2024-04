Successo per il convegno sulle opportunità dei fondi europei organizzato dall’onorevole Rossi

Sono risorse cruciali per lo sviluppo del nostro Paese. Finanziamenti e incentivi che possono rappresentare una leva straordinaria per progetti e programmi di varia natura, dalla rigenerazione urbana all’agricoltura, passando per il turismo, l’industria creativa, il terzo settore e l’economia sostenibile. I bandi promossi dall’Unione europea, in particolar modo quelli più consistenti, rappresentano un’opportunità da cogliere nei tempi prescritti.

Questa mattina, nel salone di rappresentanza della Provincia di Frosinone, davanti ad una nutrita ed eterogenea platea, composta principalmente da operatori economici ed amministratori, si è svolto l’incontro dal titolo “Europa: opportunità per territorio e imprese”, organizzato dal deputato della Lega al Parlamento europeo, e ricandidata nella prossima tornata elettorale all’europarlamento, onorevole Maria Veronica Rossi.

Ad illustrare le opportunità è stato Andrea Boffi, europrogettista ed esperto nel campo dei fondi europei, che ha condiviso la sua vasta conoscenza della materia e ha fornito preziosi consigli su come sfruttare al meglio le risorse europee disponibili.

Nel corso del dibattito, infatti, è stato possibile approfondire il vasto panorama dei finanziamenti disponibili attraverso i bandi europei, nonché è stato possibile comprendere le modalità di accesso e le opportunità offerte agli enti locali e agli imprenditori. In più, durante la conferenza, sono state esaminate da vicino, nello specifico, le diverse linee di finanziamento offerte dall’Unione Europea e sono state illustrate le modalità di presentazione delle proposte progettuali e i criteri di valutazione utilizzati.

“L’Europa che ci piace – ha detto l’onorevole Maria Veronica Rossi, che ha aperto l’incontro di oggi – è questa: l’Europa che offre opportunità di sviluppo, di investimenti e di lavoro e non quella ideologizzata o tecnocrate, che, troppo spesso, sposa cause che vanno a danno anziché a beneficio dei cittadini, degli enti locali e degli operatori economici. Oggi abbiamo ripetuto un incontro informativo e illustrativo come questo, che già altre volte avevamo organizzato, perché compito dei rappresentanti istituzionali in Europa è proprio quello di portare l’Europa nelle case, nelle imprese, nelle vite degli italiani. Molte volte, sia gli enti, sia le imprese non hanno contezza delle opportunità e delle fonti di finanziamento che si possono intercettare tramite i progetti europei. C’è una prateria che deve essere ancora esplorata e noi vogliamo, in questa occasione, a chi si dimostri interessato, fornire le coordinate per orientarsi al meglio. Vogliamo essere a disposizione del territorio per aiutare tutti a risolvere qualsiasi problema, soprattutto quelli burocratici”.

