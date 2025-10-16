Successo per il 2° Torneo Interscolastico di Pickleball “Provincia di Latina”

Minturno – Si è conclusa con un grande successo la seconda edizione del Torneo Interscolastico di Pickleball “Provincia di Latina”, svoltosi il 7 ottobre 2025 presso il Liceo Scientifico “L.B. Alberti” di Minturno. L’evento, promosso e organizzato dall’Ufficio del Coordinatore delle attività sportive e motorie e patrocinato dalla Provincia di Latina, ha segnato la piena ripresa delle attività sportive scolastiche con una ventata di novità.

Il Pickleball, l’ultima tendenza degli sport con racchetta, è stato il protagonista della giornata. Nato in America negli anni ’60 e in rapida diffusione in Italia sulla scia del successo del Padel, questo sport si distingue per la sua accessibilità: regole semplici, rapidità di apprendimento e benefici per la salute cardiovascolare e l’umore, senza richiedere una preparazione atletica specifica.

La manifestazione ha coinvolto circa 80 ragazzi e ragazze provenienti da istituti superiori e scuole medie del territorio, che si sono misurati in una sana e avvincente competizione all’insegna del puro divertimento. Hanno partecipato al torneo, Istituti Superiori: Istituto Nautico Caboto di Gaeta, I.I.S. Cicerone Pollione di Formia, ITE Fusco di Castelforte e Liceo Scientifico Alberti di Minturno; Scuole Medie: Scuola media Sebastiani di Minturno, Scuola media Fusco di Castelforte e Scuola media Amante di Fondi.

A coronamento della giornata sportiva, la vittoria del torneo è andata alle atlete del Liceo Alberti, istituto ospitante: Laura Carluccio (3° F) e Siria Peluso (5° A) si sono aggiudicate il titolo, dimostrando talento e padronanza della nuova disciplina.

L’entusiasmo dimostrato dagli studenti e la massiva partecipazione hanno confermato l’interesse dei giovani per le nuove discipline sportive che coniugano socialità e attività fisica. Il torneo si pone l’obiettivo di rendere il Pickleball un appuntamento fisso nel panorama sportivo scolastico provinciale.