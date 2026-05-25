Successo per il 1° Memorial “Torneo della Legalità”

“Grazie all’impegno ed alla volontà delle residenti, Il quartiere del Corviale si è reso protagonista di un importante evento in memoria dei giudici Falcone e Borsellino.

Presso il Campo dei Miracoli del quartiere Corviale è stato organizzato,infatti, il primo Memorial “Torneo della Legalità” che ha visto la partecipazione dei bambini del Corviale e delle loro famiglie, dimostrando condivisione e senso di appartenenza nella promozione sociale della propria comunità.

L’organizzazione di questo importante evento conferma la volontà di valorizzare e sostenere la vicinanza alle istituzioni, partendo dai quartieri in cui, storicamente, si vivono momenti di destabilizzazione sociale e di diffusione di fenomeni criminosi.

Ritentiamo Indispensabile trasmettere ai più giovani i valori della nostra società, partendo dalla tutela e difesa della legalità.

Ringrazio Massimo Vallati per il costante impegno dimostrato sul territorio nel promuovere e sostenere la legalità ed il senso di Stato.”

Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, Assessore regionale del Lazio.