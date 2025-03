Nel MASTER BETA disputatosi nel weekend appena trascorso in Trentino Alto Adige a Pietramurata.La gara del Off Road Park di Pietramurata organizzata da M.C Valli dei Laghi ha accolto 120 piloti di varie categorie.Il campione Ciociaro Mastracci portacolori del Moto Club Sarah Project ha conquistato la vittoria nella Categoria TR3.Adesso un mese di pausa si torna a gareggiare il 6/4 a Barge in provincia di Cuneo.

Comunicato stampa DRCSportManagement.it